Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в кабмин на заключение инициативу об увеличении периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж, с полутора до трех лет. Документ имеется в распоряжении ТАСС .

Предлагается внести изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях». Сейчас он предусматривает включение в стаж периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Проект увеличивает этот срок до трех лет — максимальной продолжительности декрета в России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

В пояснительной записке отмечается, что действующее ограничение приводит к тому, что «значительная часть фактического ухода за ребенком не учитывается при расчете страховых пенсий». Авторы указывают, что родители вынуждены досрочно возвращаться к работе ради увеличения стажа и будущей пенсии, что ограничивает возможность полноценного ухода за ребенком до трех лет. Предлагаемое изменение, согласно сопроводительным материалам, «позволит полностью учитывать фактическое время, которое родители посвящают уходу за детьми, обеспечивая справедливый расчет страховых пенсий».

«Ребенок в этом возрасте часто еще не готов оторваться от матери, и такая система ломает и женщину, и ребенка. ЛДПР предлагает решение, удобное для всех: весь период ухода за ребенком до трех лет должен полностью засчитываться в страховой стаж. Хочет женщина выйти на работу раньше — это ее законное право. Хочет остаться с ребенком до трех лет — государство обязано обеспечить ей эту возможность без потери пенсионных прав», — заявил Леонид Слуцкий.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимо не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В страховой стаж включаются периоды работы, в течение которых работодатели уплачивали за работника страховые взносы в Соцфонд, а также некоторые другие периоды, в том числе время ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет.

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