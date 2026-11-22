Базовая ставка заработной платы учителей в России должна рассчитываться исходя из долей от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такое мнение в беседе с ТАСС высказал доктор экономических наук, профессор МГУ Михаил Слипенчук.

По его словам, в дальнейшем необходим регулярный пересмотр этой суммы с учетом среднего дохода работников с высшим образованием.

«Предпочтительной выглядит модель, когда ставка учителя рассчитывается в долях от МРОТ как гарантированный минимум плюс периодическая корректировка по отношению к средней зарплате работников с высшим образованием в регионе или по стране. Это соответствует логике рынка труда, потому что учитель конкурирует именно с этой группой», — заявил эксперт.

Слипенчук также отметил нецелесообразность привязки ставки исключительно к среднему показателю по стране. Он пояснил, что в некоторых регионах фактические выплаты педагогам уже превышают возможный единый уровень, а их снижение недопустимо.

Ранее сообщалось о том, что учителям в городах Ростовской области предлагают зарплату от ₽5 до ₽80 тыс.