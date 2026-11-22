Подозрительный объект со стороны Литвы: что известно о тревоге в Неманском районе
В Калининградской области сработала тревога БПЛА из-за объекта со стороны Литвы
В Калининградской области сработала система оповещения «Беспилотная опасность» из-за подозрительного объекта, зафиксированного со стороны Литвы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию губернатора региона Алексея Беспрозванных в мессенджере MAX. Система сработала в Неманском районе.
Глава региона уточнил, что профильные специалисты выполнили все необходимые проверки и установили, что угрозы нет. По словам Алексея Беспрозванных, введенный режим оповещения планируют отменить в ближайшее время.