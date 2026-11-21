В Ленинградской области бурые медведи до сих пор не залегли в зимнюю спячку по причине аномально теплой осени, об этом сообщил биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале. По словам специалиста, обычно первыми в берлоги уходят медведицы с потомством, однако в этом сезоне бодрствуют даже они.

На днях в Кингисеппском районе с помощью видеоловушки удалось заснять медведицу с тремя медвежатами, родившимися минувшей зимой. Эксперт отметил, что животные выглядят упитанными, а у малышей заметно округлились бока.

Условия для начала спячки и численность медведей в регионе

Глазков пояснил, что медведи отправятся в спячку, как только установится температура ниже нуля, а в идеале — выпадет снег.

По данным регионального Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, в Ленинградской области обитает 3269 бурых медведей.