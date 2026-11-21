Специалист отметил, что факторов, вызывающих подобные состояния, существует множество, и оставлять их без внимания не следует.

Хроническая усталость и непреодолимое желание спат могут сигнализировать о нарушениях в работе организма, заявил в интервью изданию «Лента.ру» врач-иммунолог Андрей Продеус.

Одной из распространенных причин, отметил врач, является астенический синдром, или астения. Это состояние характеризуется патологическим бессилием, которое сохраняется даже после полноценного сна и отдыха.

Продеус подчеркнул, что при таких симптомах категорически нельзя заниматься самолечением или объяснять все исключительно нехваткой отдыха либо рабочим стрессом. Первым правильным шагом при появлении устойчивой сонливости должен стать визит к врачу-терапевту.

Именно терапевт проведет первичную диагностику, назначит базовые анализы и поможет выявить истинную причину недомогания. Своевременное обращение к специалисту позволит не только вернуть бодрость, но и предотвратить развитие скрытых заболеваний.

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