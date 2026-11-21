«Это не лень». Иммунолог Продеус объяснил, когда усталость требует визита к врачу
Иммунолог Продеус: хроническая усталость требует визита к терапевту
Фото: [Подмосковье сегодня/Наталия Надточая]
Хроническая усталость и непреодолимое желание спат могут сигнализировать о нарушениях в работе организма, заявил в интервью изданию «Лента.ру» врач-иммунолог Андрей Продеус.
Специалист отметил, что факторов, вызывающих подобные состояния, существует множество, и оставлять их без внимания не следует.
Одной из распространенных причин, отметил врач, является астенический синдром, или астения. Это состояние характеризуется патологическим бессилием, которое сохраняется даже после полноценного сна и отдыха.
Продеус подчеркнул, что при таких симптомах категорически нельзя заниматься самолечением или объяснять все исключительно нехваткой отдыха либо рабочим стрессом. Первым правильным шагом при появлении устойчивой сонливости должен стать визит к врачу-терапевту.
Именно терапевт проведет первичную диагностику, назначит базовые анализы и поможет выявить истинную причину недомогания. Своевременное обращение к специалисту позволит не только вернуть бодрость, но и предотвратить развитие скрытых заболеваний.
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