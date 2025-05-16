На остановках Кемерово появились QR-коды

В мэрии Кемерово проинформировали, что на остановках общественного транспорта появилось расписание движения транспорта с QR-кодом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В мэрии рассказали, что новое расписание размещено более чем на 750 остановках. При помощи QR-кода можно в режиме реального времени узнать различную информацию о графике движения пассажирского транспорта, например, время прибытия автобуса и троллейбуса, схему маршрута транспорта и подробное расписание, что особенно актуально в период запуска сезонных маршрутов.

В мэрии отметили, что воспользоваться новой опцией может любой пассажир, у которого есть гаджет. Достаточно навести телефон на код. В автоматическом режиме откроется актуальная информация. На сайте администрации опубликованы фото, как выглядит приложение.

В мэрии уточнили, что для горожан работает многоканальный телефон справочно-информационной службы. По информации издания, жителей заблаговременно предупреждают об изменениях в графике общественного транспорта. Работа в направлении обновления будет продолжена.

Ранее сообщалось, что автобус наехал на пенсионерку, стоявшую на остановке в Кемерово.