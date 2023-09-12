На острове Елена вблизи Владивостока ожидается появление аналога «Москвы-Сити»

«Мы можем прославиться на весь мир», - уверен Денис Тяглин

Идейный разработчик проекта Денис Тяглин рассказал, что на острове Елена может появиться аналог «Москвы-Сити». Спикер считает, что вся деловая среда может успешно реализовываться именно на острове Елена, который находится вблизи центра Владивостока.

Для развития бизнеса подготовлено пять небоскребов, особенность которых в том, что они будут построены с применением оборудования для выработки альтернативной энергетики. Электроэнергия будет вырабатываться при помощи воздействия ветра. Денис Тяглин уверен, что реализация проекта сделает остров известным во всем мире.

Технико-экономические показатели проекта опубликованы в интернет-мессенджере «Восток-Медиа»:

🟣Площадь острова - 144.8 га 🟣Площадь застройки - 9.1 га 🟣Общая площадь - 1,3 миллиона м2 🟣Жилая площадь - 1,12 миллиона м2 🟣Площадь Застройки Торгово-общественного центра с конференц-залом на 300 мест - 2.4 га 🟣площадь подземных этажей - 13.2 га 🟣строительный объём - 7 504 000 м3 🟣площадь озеленения - 124.1 га 🟣площадь покрытия - 12.5 га 🟣количество парковочных мест - 21 тысяча 🟣себестоимость м2 - 70 тысяч рублей 🟣Цена реализации м2 - 350 тысяч рублей 🟣Цена реализации общая - 455 миллиардов рублей

Денис Тяглин рассказал, что мэру Владивостока Константину Шестакову направили макет проекта. Если местные власти поддержат строительство, то команда W.E.T.E.R приступит к его реализации. Президент России заинтересован в выполнении проекта.