Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
При выборе уличной гирлянды к Новому году необходимо строго следить за маркировкой влагозащиты, так как даже уличные модели могут иметь уязвимый блок питания, предупредил электрик из Пушкино Игнат Миронов в беседе с REGIONS.
Эксперт составил список ключевых правил и критериев, на которые стоит обратить внимание при покупке и монтаже новогодней иллюминации:
- Класс защиты (маркировка IP): Для открытых деревьев и фасадов выбирайте только гирлянды с индексом IP65. Если огни будут висеть под навесом или на крыльце, достаточно IP44. Домашние гирлянды (IP20) выносить на улицу категорически запрещено.
- Расположение блока питания: Даже если сам провод влагозащищен, адаптер часто рассчитан только на сухие помещения. В этом случае его нужно оставлять внутри дома, а места соединений с удлинителями не класть на землю.
- Безопасные параметры: Во дворе лучше использовать низковольтные светодиодные гирлянды на 12 или 24 В с морозостойким проводом, выдерживающим отрицательные температуры.
- Защита сети: Уличные розетки должны иметь герметичные крышки (защита даже при включенной вилке), а сам кабель питания стоит подключить через устройство защитного отключения (УЗО).
- Предварительная проверка: Перед вешанием на высоту размотайте гирлянду на полу и включите на несколько минут. Запах гари, сильный нагрев или мерцание ламп при шевелении провода — сигнал к отказу от использования.
Внимательный подход к выбору техники и соблюдение элементарных мер предосторожности позволят создать праздничную атмосферу без риска короткого замыкания или пожара. Своевременный осмотр оборудования убережет фасад и праздничное настроение от неприятных сюрпризов в новогодние дни.