Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы

Эксперт составил список ключевых правил и критериев, на которые стоит обратить внимание при покупке и монтаже новогодней иллюминации:

Класс защиты (маркировка IP): Для открытых деревьев и фасадов выбирайте только гирлянды с индексом IP65. Если огни будут висеть под навесом или на крыльце, достаточно IP44. Домашние гирлянды (IP20) выносить на улицу категорически запрещено.

Расположение блока питания: Даже если сам провод влагозащищен, адаптер часто рассчитан только на сухие помещения. В этом случае его нужно оставлять внутри дома, а места соединений с удлинителями не класть на землю.

Безопасные параметры: Во дворе лучше использовать низковольтные светодиодные гирлянды на 12 или 24 В с морозостойким проводом, выдерживающим отрицательные температуры.

Защита сети: Уличные розетки должны иметь герметичные крышки (защита даже при включенной вилке), а сам кабель питания стоит подключить через устройство защитного отключения (УЗО).