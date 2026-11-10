Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

При выборе уличной гирлянды к Новому году необходимо строго следить за маркировкой влагозащиты, так как даже уличные модели могут иметь уязвимый блок питания, предупредил электрик из Пушкино Игнат Миронов в беседе с REGIONS.

Эксперт составил список ключевых правил и критериев, на которые стоит обратить внимание при покупке и монтаже новогодней иллюминации:

  • Класс защиты (маркировка IP): Для открытых деревьев и фасадов выбирайте только гирлянды с индексом IP65. Если огни будут висеть под навесом или на крыльце, достаточно IP44. Домашние гирлянды (IP20) выносить на улицу категорически запрещено.
  • Расположение блока питания: Даже если сам провод влагозащищен, адаптер часто рассчитан только на сухие помещения. В этом случае его нужно оставлять внутри дома, а места соединений с удлинителями не класть на землю.
  • Безопасные параметры: Во дворе лучше использовать низковольтные светодиодные гирлянды на 12 или 24 В с морозостойким проводом, выдерживающим отрицательные температуры.
  • Защита сети: Уличные розетки должны иметь герметичные крышки (защита даже при включенной вилке), а сам кабель питания стоит подключить через устройство защитного отключения (УЗО).
  • Предварительная проверка: Перед вешанием на высоту размотайте гирлянду на полу и включите на несколько минут. Запах гари, сильный нагрев или мерцание ламп при шевелении провода — сигнал к отказу от использования.

Внимательный подход к выбору техники и соблюдение элементарных мер предосторожности позволят создать праздничную атмосферу без риска короткого замыкания или пожара. Своевременный осмотр оборудования убережет фасад и праздничное настроение от неприятных сюрпризов в новогодние дни.

Актуально
Пушкино

Читайте также

Секрет долголетия не сработал: дожил до 97, станцевал под Stayin' Alive и умер

Онкоуролог рассказал о влиянии уколов стройности на либидо и зачатие

Онкоуролог рассказал о влиянии уколов стройности на либидо и зачатие

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

С 2027 года МРОТ вырастет и поставит под риск ряд пособий

Раскрыты цены на праздничный отдых в новогодней столице России — 2027

Раскрыты цены на праздничный отдых в новогодней столице России — 2027

Сахар под контролем: эндокринолог рассказала о правилах жизни с диабетом

Сахар под контролем: эндокринолог рассказала о правилах жизни с диабетом

Гинеколог перечислила симптомы менопаузы, которые легко пропустить

Гинеколог перечислила симптомы менопаузы, которые легко пропустить

От десен до увлажнителя: как подготовить организм к зиму и не навредить здоровью

От десен до увлажнителя: как подготовить организм к зиму и не навредить здоровью

В Серпухове освятили икону репрессированного священномученника Василия Студницына

В Серпухове освятили икону репрессированного священномученника Василия Студницына

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

Недорогой суперфуд на ужин: шеф-повар поделился секретами идеального свекольного салата

Недорогой суперфуд на ужин: шеф-повар поделился секретами идеального свекольного салата

Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

Удача для натуралистов: седой дятел впервые попал в кадр в Алексеевском лесопарке

Полосатое небо над Подмосковьем: жители Павловского Посада испугались необычных облаков

Полосатое небо над Подмосковьем: жители Павловского Посада испугались необычных облаков

Добавьте mosregtoday.ru в избранное