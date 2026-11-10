После обращения к омбудсмену Подмосковья заявительницу исключили из реестра контролируемых лиц

После обращения к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской заявительницу исключили из реестра контролируемых лиц.

Так, к омбудсмену региона обратилась заявительница, которой отказали в исключении из реестра контролируемых лиц. В связи с этим она не смогла продлить срок временного пребывания в России. При этом заявительница на протяжении всего периода пребывания в стране соблюдала миграционное законодательство и воспитывает двух несовершеннолетних детей, которые являются гражданами России.

Аппарат омбудсмена направил запрос в ГУ МВД России по Московской области. После обращения было принято решение о продлении срока временного пребывания заявительницы на территории России и исключении ее из реестра контролируемых лиц МВД РФ.