Дорожные знаки очистили от незаконной рекламы и граффити в 14 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» на участках региональных дорог в Мытищах, Сергиевом Посаде, Одинцово, Воскресенске, Павловском Посаде, Жуковском, Балашихе, Долгопрудном и других округах области.

К примеру, от вандальных надписей очистили знаки в деревне Беляниново Мытищ, в поселке Виноградово Воскресенска, в микрорайоне Котово Долгопрудного.

От незаконно размещенных рекламных объявлений очистили дорожные знаки в Дрезне в Орехово-Зуево, на улице Ленина в Красногорске, в микрорайоне Керамик в Балашихе.

Работа по восстановлению дорожных знаков — важный вклад в реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и железнодорожных переездов в Подмосковье.