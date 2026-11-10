Врачи назвали безопасную дневную норму куриного мяса для мужчин и женщин

Несмотря на статус диетического продукта, курица требует строгого соблюдения меры. При переработке белка образуются азотистые соединения, выводящиеся почками, а повышенная нагрузка на них особенно опасна с возрастом. Дополнительную угрозу таит способ приготовления: жареные крылья или бедра с кожей содержат избыток насыщенных жиров, вредных для сердца и сосудов.

Медик призвала избегать монотонности и чередовать птицу с рыбой, яйцами и бобовыми, чтобы не обкрадывать организм по микроэлементам. Безопасная суточная норма готовой курицы составляет 250–300 г для женщин и 300–400 г для мужчин. При этом людям с заболеваниями почек, подагрой или повышенным уровнем мочевой кислоты потребление темного мяса и кожи стоит свести к минимуму.