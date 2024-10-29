На площади 5 тыс. кв. м полицейские в Кузбассе уничтожили дикорастущую коноплю

Кузбасские полицейские обнаружили плантацию площадью 5 тыс. кв. м, на которой разрослась конопля, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе Транспортной полиции Сибири проинформировали, что территорию обследовали целенаправленно в рамках третьего этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2024». Сотрудники проверяют заброшенные участки с целью выявления любых дикорастущий растений, которые люди могут использовать в качестве ингредиентов для создания запрещенных препаратов или же как самостоятельный продукт.

«С помощью сельскохозяйственной техники транспортные полицейские ликвидировали обнаруженные растения на общей площади почти пяти тысяч квадратных метров», — сообщил телегорам-канал «Транспортная полиция Сибири».

В транспортной полиции граждан призвали к бдительности. Запрещено выращивать на частных владениях или на территории общего пользования любые растения, пригодные для использования в качестве альтернативы наркотических и психотропных веществ. В перечень опасных веществ относят, в частности, мак и коноплю. В подобном случае россиян на основании статьи 231 УК РФ привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Глава Olympus подал в отставку из-за скандала с наркотиками.