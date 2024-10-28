Глава Olympus подал в отставку из-за скандала с наркотиками

Компания Olympus Corp. заявила об отставке своего гендиректора и президента Штефана Кауфмана на фоне обвинений в употреблении и приобретении наркотиков. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на сайт компании.

После появления сообщений о возможных нарушениях одна из крупнейших в мире компаний по производству оптики и оптического оборудования провела внутреннее расследование и пришла к выводу, что Кауфман, вероятно, нарушал глобальный кодекс поведения и корпоративные ценности.

Производитель сотрудничает со следственными органами в рамках расследования. Штефан Кауфман добровольно подал в отставку. За почти 20 лет работы в компании он занял должности гендиректора и президента только в апреле 2023 года.

Временным гендиректором станет Ясуо Такеучи. Реакция рынка также не заставила себя ждать: акции Olympus упали на 5,6% после объявления об отставке Кауфмана.

Ранее глава Олимпийского комитета России Поздняков рассказал о своем решении об уходе с поста.