На почве ревности: что известно об убийстве знакомого жителем Раменского

По информации издания, тело мужчины обнаружили местные жители. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого — 49-летнего местного жителя. В доме провели обыск: обнаружили следы крови и волочения тела. Подозреваемый признался в убийстве. Он рассказал, что в ходе конфликта нанес знакомому ножевые ранения, а затем облил бензином и поджег. Таким образом он пытался уничтожить улики.

Один из местных жителей деревни рассказал корреспонденту REGIONS, что видел столпотворение возле брошенного автомобиля. Так он узнал о теле. Приехав в деревню, мужчина разговорился с продавцом. С ее слов узнал, что погибший приехал в гости к знакомому из другого города области. Сначала мужчины хорошо проводили время — парились в бане и распивали спиртные напитки.

«В какой-то момент подозреваемому показалось, что его жена оказывает знаки внимания погибшему. На почве ревности муж стал выяснять с ним отношения, что и привело к расправе», — озвучил версию местных жителей собеседник REGIONS.

Психолог Илья Ахмедова ознакомился с предположениями местных жителей о том, как могла развиваться ситуация в день гибели мужчины. Эксперт обратил внимание, что алкоголь часто приводит к пагубным последствиям. Особенно опасно, если человек не может контролировать эмоции, сталкивается с агрессией, а рядом оказываются острые предметы.

«После совершенного преступления преступник часто пытается скрыть следы, как в данном случае — с поджогом автомобиля. Это уже не про „аффект“, а про осознанные действия, которые говорят о тяжелых личностных нарушениях, утрате границ и элементарной человечности. Чтобы такие ситуации не происходили, важно понимать: любой конфликт можно решить словами, даже если эмоции зашкаливают», — отметил психолог.

Помощник адвоката Софья Корюкова в разговоре с корреспондентом REGIONS предположила, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

«Также следственные органы могут возбудить уголовное дело по статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога“, если в действиях виновного найдут состав данного преступления. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировала помощник адвоката Софья Корюкова.

Ранее сообщалось, что в Клину арестовали местного жителя, который зарезал свою мать и пытался убить ее соседку.