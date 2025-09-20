На почве ревности: что известно об убийстве знакомого жителем Раменского
REGIONS: жители подмосковного Юрово делятся предположениями об убийстве мужчины
Фото: [пресс-служба МВД]
Жители Подмосковья делятся предположениями, что могло стать мотивом убийства мужчины, тело которого обнаружили на дороге вблизи деревни Юрово, сообщил REGIONS.
По информации издания, тело мужчины обнаружили местные жители. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого — 49-летнего местного жителя. В доме провели обыск: обнаружили следы крови и волочения тела. Подозреваемый признался в убийстве. Он рассказал, что в ходе конфликта нанес знакомому ножевые ранения, а затем облил бензином и поджег. Таким образом он пытался уничтожить улики.
Один из местных жителей деревни рассказал корреспонденту REGIONS, что видел столпотворение возле брошенного автомобиля. Так он узнал о теле. Приехав в деревню, мужчина разговорился с продавцом. С ее слов узнал, что погибший приехал в гости к знакомому из другого города области. Сначала мужчины хорошо проводили время — парились в бане и распивали спиртные напитки.
«В какой-то момент подозреваемому показалось, что его жена оказывает знаки внимания погибшему. На почве ревности муж стал выяснять с ним отношения, что и привело к расправе», — озвучил версию местных жителей собеседник REGIONS.
Психолог Илья Ахмедова ознакомился с предположениями местных жителей о том, как могла развиваться ситуация в день гибели мужчины. Эксперт обратил внимание, что алкоголь часто приводит к пагубным последствиям. Особенно опасно, если человек не может контролировать эмоции, сталкивается с агрессией, а рядом оказываются острые предметы.
«После совершенного преступления преступник часто пытается скрыть следы, как в данном случае — с поджогом автомобиля. Это уже не про „аффект“, а про осознанные действия, которые говорят о тяжелых личностных нарушениях, утрате границ и элементарной человечности. Чтобы такие ситуации не происходили, важно понимать: любой конфликт можно решить словами, даже если эмоции зашкаливают», — отметил психолог.
Помощник адвоката Софья Корюкова в разговоре с корреспондентом REGIONS предположила, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
«Также следственные органы могут возбудить уголовное дело по статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога“, если в действиях виновного найдут состав данного преступления. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировала помощник адвоката Софья Корюкова.
Ранее сообщалось, что в Клину арестовали местного жителя, который зарезал свою мать и пытался убить ее соседку.