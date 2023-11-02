На предприятиях «Аква-Ресурсы» готовы к сдаче в эксплуатацию новые портальные краны

В АО «Терминал Астафьева» и АО «Далькомхолод» введут в эксплуатацию новые электрические портальные краны, грузоподъемность которых составляет 124 тонны, сообщает zr.media .

Группа Компаний «Аква-Ресурсы» постоянно работает над усовершенствованием технологий. Новые краны способы обеспечить бесперебойную обработку грузов любого типа. Краны доставили из Санкт-Петербурга. Собирали детали на причалах Приморского края. Техника прошла тестирование и готова к эксплуатации. Предварительно была проделана сложная комплексная работа.

«В Находке новый кран смонтировали с помощью еще одного приобретенного гусеничного крана LR 1300. Во Владивостоке — с помощью плавкрана, что добавило сложности при монтаже самых габаритных частей — 72-тонной балки, 67-тонного машинного отделения. Приходилось учитывать даже дифферент плавкрана от волны проходящих в бухте Золотой рог судов, потому что зазоры при сборке деталей составляли несколько миллиметров», — сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов.

Краны совместимы с любыми судами. Компания ответственно относится к вопросу загрязнения окружающей среды, поэтому было решено использовать электроприводы. Также это способствовало снижению шума во время выполнения погрузочных работ.

В 2022 году был презентован портальный кран LPS 280, который установили на причале АО «Терминал Астафьева». Позже такая техника появилась на АО «Далькомхолод». Работы по усовершенствованию техники, которая бы не имела негативного влияния на окружающую среду, продолжаются.