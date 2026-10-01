В российском регионе массово приостанавливают работу шахт

За неделю Ростехнадзор составил семь протоколов о временном запрете работ на угольных предприятиях Кузбасса. Резкий скачок — больше, чем за три предыдущие недели вместе. Один работник тяжело травмирован, есть угрозы взрывов и пожара. Об этом сообщил помощник руководителя ведомства Андрей Виль, на его заявление ссылается VSE42.RU .

По его словам, администрации предприятий будто решили поиграть в «русскую рулетку» — только рискуют не они, а шахтеры. Инспекторы при этом сохранили жизнь и здоровье примерно 80 человек.

Что и где встало:

24 сентября — шахта имени Тихова. Встали ленточные конвейеры. Суд дал 4 суток.

28 сентября — «Сибиргинская». Не проверяли рудничную атмосферу в выработках, склонных к самовозгоранию.

28 сентября — «Талдинское-Кыргайское». Нет свободного прохода, провал по противопожарной защите, пылеподавление не работало. 7 суток.

28 сентября — «Ерунаковская-VIII». Тяжелая травма работника.

29 сентября — «Ольжерасская-Новая». Снова атмосфера и недокомплект штата.

29 сентября — шахта имени Тихова. Превышен метан, провал по дегазации и креплению.

30 сентября — «Распадская». Возгорание в завальной части крепи.

Везде работы, кроме жизнеобеспечения, остановлены. Материалы ушли в суд.