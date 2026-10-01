«От денег никто не хочет отказываться»: как республика РФ защищает источники финансирования сетей

В регулируемых сферах жилищно-коммунального хозяйства Татарстана сегодня работают 196 ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщил заместитель председателя госкомитета республики по тарифам Дмитрий Сапожников. По его данным, на 2026 год для этих компаний утверждено 77 инвестиционных программ, тогда как в 2020 году их насчитывалось лишь 25, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Как подчеркнул Сапожников, главный принцип тарифного регулирования в регионе строится на отдаче от каждого вложенного рубля.

«Ключевой принцип тарифного регулирования в республике — каждый рубль, предусмотренный в тарифе на модернизацию инфраструктуры, должен давать конкретный результат: новые сети, современное оборудование, повышение надежности коммунальных услуг», — заявил Сапожников.

Эксперт рассказал, как распределилась инвестиционная составляющая в тарифах 2026 года. В теплоснабжении на нее приходится 7,89% необходимой валовой выручки, в водоснабжении — 6,3%, в водоотведении — 21%, в электроэнергетике — 17,39%, а в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — 8,7%.

Что касается фактического выполнения, то по итогам 2025 года физические объемы работ оказались закрыты более чем на 90%. Сапожников подкрепил это конкретными примерами. Так, АО «Казэнерго» сумело уменьшить количество отключений в отопительный период — показатель упал с 250 до 178. А ООО «Челны Водоканал» сократило потери воды при транспортировке с 7% до 5,7%.

Рост числа инвестпрограмм в электроэнергетике Сапожников объяснил требованиями ФАС России. С 2025 года амортизацию разрешено включать в тариф только при условии, что она заложена как источник финансирования в утвержденной инвестиционной программе.

«То есть ввели такой принцип, как целевая амортизация», — пояснил он.

В 2026 году аналогичная норма заработала в водоснабжении, водоотведении и теплоснабжении. В результате предприятия оказались вынуждены утверждать программы, чтобы не лишиться источника средств на реконструкцию.

«От денег никто не хочет отказываться», — добавил Сапожников.

Отдельное направление работы — договоренности с федеральным центром. Татарстан подписал с Минстроем России меморандум, рассчитанный вплоть до 15 января 2031 года. Взяв на себя ряд обязательств, республика обязалась придерживаться нескольких ориентиров. Во-первых, ежегодно снижать объем просроченной дебиторской задолженности — шаг за шагом, не менее чем на 2% в год. Во-вторых, добиться того, чтобы платежи от граждан поступали в полном объеме — стопроцентно. В-третьих, начиная с 2030 года обновлять ежегодно как минимум 2,5% сетей.

Кроме того, регион вошел в число пилотных по долгосрочным инвестиционным надбавкам. Это означает, что до 2030 года тарифы предприятий, отвечающих за тепло- и водоснабжение, будут дополнительно включать 1,5% выручки. Этот норматив по замене сетей, по словам Галлямова, республика с учетом всех программ выполнила уже в прошлом году.

«Это хорошо, да, но мы же должны себе цели ставить повыше — чтобы и три, и четыре процента, может быть», — сказал он.

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