В Рязани дан старт акции «Культура для школьников» по русскому языку

В Рязанской области дан старт масштабной Всероссийской акции «Сокровища русского языка», которая продлится до 15 октября. Мероприятие, организованное в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», призвано пробудить в подрастающем поколении живой интерес к родной речи и показать молодежи все богатство и меткость русского слова. Организаторы подчеркивают, что язык — это не просто средство общения, а фундамент культурного кода нации и основа нашей идентичности. Об этом сообщает издание 7info .

Ценность инициативы отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева. «Русский язык, уникальный по своей меткости, яркости и выразительности, объединяет все народы нашей великой страны, он является основой нашей национальной идентичности и богатейшим наследием. Участвуя в акции, ребята смогут расширить свой кругозор и проследить живую связь языка с отечественной культурой и историей», — приводит слова чиновника пресс-служба ведомства.

Юные жители региона могут проявить себя в творческом соревновании, подготовив работу в одной из трех номинаций. В категории «Актерское мастерство» участникам предстоит записать видеоролик с выразительным чтением наизусть произведения, посвященного русскому языку. Номинация «Головоломка» рассчитана на логиков и любителей лингвистических загадок, а «Авторское произведение» дает шанс юным поэтам и писателям заявить о себе. Эта акция становится важным мостом между классической школьной программой и современным творчеством, позволяя детям почувствовать, что великое наследие — это живой, развивающийся организм.

Ранее сообщалось, что подмосковные педагоги стали финалистами телешоу «Классная тема!».