В Московской области утвердили октябрьский график приема жителей в региональном правительстве

В Московской области утвердили график приема граждан в приемной Правительства Московской области, а также график приема в общественных приемных исполнительных органов и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов на октябрь.

Так, в пятницу, 2 октября, прием проведут министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров, а также председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев. В понедельник, 5 октября, жители смогут попасть на прием к министру Правительства Московской области по конкурентной политике Светлане Журавлевой.

К примеру, 9 сентября с 10:00 прием будет вести министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, а 28 сентября с 10:00 — министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Адвокаты будут принимать граждан с 10:00 до 14:00 5, 6, 12,13 октября и в другие дни по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В». Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Подробная информация обо всех графиках будет доступна здесь.

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