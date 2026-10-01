Сенсор, конфорка и 200 миллилитров газа: в Одинцове кота могут признать виновником взрыва газа в квартире

Квартира на 19-м этаже высотки на улице Белорусской в Одинцове лишилась балкона из-за взрыва, к которому, по версии МЧС, причастен домашний кот. Животное осталось в жилище одно и, судя по выводам спасателей, невольно запустило цепь событий с разрушительным финалом, сообщил REGIONS.

Разбираясь в причинах, сотрудники экстренных служб пришли к выводу: сработала газовоздушная смесь. На кухонном столе, вплотную к электрической варочной панели, стоял туристический баллончик объемом 200 миллилитров. Он нагревался, давление внутри росло, пока сосуд не разорвало — отсюда и громкий хлопок.

Хозяев в этот момент дома не было. За старшего оставался кот. Спасатели допускают: запрыгнув на гарнитур, питомец мог задеть сенсор или переключатель плиты, и конфорка включилась сама.

Фото: [ Прокуратура Московской области ]

Ударная волна оказалась серьезной. На балконе вылетели все стекла, а перегородка, отделяющая жилую часть от коридорного тамбура, частично обрушилась. Сам предположительный виновник переполоха при этом не пострадал: спасатели обнаружили его в дальнем углу квартиры — невредимым и дожидающимся хозяев. МЧС между тем напоминает: газовые баллоны и горючие предметы не место рядом с любыми нагревательными приборами.

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