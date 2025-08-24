На российском оборудовании до 2031 года планируют построить 5 ГВт мощностей

По информации издания, решение было принято в рамках программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС), сроки ввода объектов в эксплуатацию намечены на период с 2029 по 2031 год. Согласно информации, распространенной телеграм-каналом «СоветБезРынка», данное положение закреплено в проекте постановления, обсуждавшегося на совещании у вице-премьера Александра Новака 1 августа.

«В "Совете рынка" сказали “Ъ”, что изменения в механизм отбора проектов модернизации по большей части направлены на его приведение в соответствие с текущими условиями, изменившимися по сравнению с периодом разработки».

По данным издания, первоначально рассматривался вариант проведения отбора проектов исключительно на 2031 год, однако окончательное решение предусматривает более широкий временной горизонт. Кроме того, на модернизацию старых ТЭС с вводом мощностей в 2030–2031 годах может быть выделен отдельный объем в 4 ГВт. Для проведения конкурсного отбора регулятор планирует сместить дату с 1 на 31 октября 2025 года, что предоставит участникам рынка дополнительное время для подготовки заявок.

По информации издания, финансовой основой для реализации таких проектов служит специальная надбавка к цене мощности на оптовом рынке электроэнергии, которую в конечном счете оплачивают промышленные потребители.

