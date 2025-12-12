Адвокат объяснил, как «дело Долиной» повлияет на судебную практику

Резонансное «дело Долиной — Лурье» может запустить цепную реакцию в судебной системе. Как прогнозирует уголовный адвокат Антон Тащилин, в ближайшее время будут пересмотрены аналогичные судебные дела, рассматривавшиеся на протяжении последних одного-трех лет. Об этом сообщает « Газета.Ru ».

По мнению эксперта, многие пострадавшие продавцы, ранее не решавшиеся на судебные тяжбы, теперь начнут активно подавать иски с требованием признать свои сделки незаконными. Тащилин убежден, что «дело Долиной» открыло настоящий «ящик Пандоры».

Он отметил, что общественный резонанс, вероятно, заставит мошенников сократить свою активность, однако полностью искоренить подобные схемы не удастся. Адвокат напомнил о существующей в российском праве презумпции добросовестности пожилых людей, подчеркнув, что ряд уголовных дел доказывает: нельзя руководствоваться только этим принципом, игнорируя конкретные обстоятельства.

Тащилин уверен, что к 2026 году сформируется устоявшаяся судебная практика и будет получена четкая позиция Верховного суда. Возможный алгоритм, по его словам, будет таков: если судебная экспертиза докажет, что продавец в момент сделки не отдавал себе отчета в своих действиях, квартира будет возвращена законному владельцу. В этом случае покупателям останется лишь требовать взыскания потраченных денежных средств в рамках отдельного производства.

Ранее сообщалось, что заслуженная пианистка РФ пытается применить «схему Долиной» и вернуть квартиру.