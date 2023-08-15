На Сахалине форум «ОстроVа» собрал волонтеров, модераторов и экспертов

На Сахалине прошло закрытие форума «ОстроVа», сообщает vostokmedia.com . На мероприятии собралось 607 участников: модераторы, эксперты, волонтеры, организаторы, представители власти Сахалинской области. Задача форума – рассказать о перспективах жизни на Сахалине для молодого поколения.

В 2023 году к форуму были привлечены школьники. Учащиеся в возрасте от 14 до 17 лет в рамках форума посетили ведущие предприятия Сахалина. Также были приглашены спортсмены и известные публичные люди, которые рассказывали о перспективах жизни на Сахалине. В конкурсе Росмолодежи приняли участие 16 регионов РФ, которые предлагали собственные проекты для развития молодежи. Разработкой цифровых решений занимались участники «ОстроVа Цифровизации», задача которых была определить интерес жителей к РФ как к туристической зоне.

«Сахалинская область имеет большой потенциал развития. Уже сегодня федеральные и региональные власти создают новые рабочие места, а специалисты могут претендовать на достойную зарплату — они строят свое будущее здесь», - рассказала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Участники форума «ОстроVа» также занимаются развитием социальных проектов. Было собрано более 500 рюкзаков, которые передадут школьникам ДНР и ЛНР. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко высказал мнение, что «ОстроVа» - площадка для инициативных и активных жителей.