На «Шашлыкиаде» в Нижегородской области соревнуются в приготовлении шашлыка

В Нижегородской области, начиная с 2009 года, проходит «Шашлыкиада». Участники формируют команды и соревнуются, кто лучше приготовит шашлык. Требования к блюду — креативная подача и вкусное мясо. В нынешнем году творческие способности проявляли 11 команд, сообщил NewsNN .

Мероприятие занимает практически целый день. Команды собираются в Сосновском округе, где расставляют палатки и готовят шашлык. Сначала каждая команда должна креативно презентовать себя. Горожане придумывают необычные костюмы, сочиняют стихи и юморески. Минимальное количество участников в каждой команде — пять.

«Мы с друзьями участвуем с 2016 года. Каждый год что-то новое. Мы кем только ни были. В этом году — коммунальщики. У нас даже самогон течет из крана на столе», — рассказала жительница Сосновского Мария.

Команда выбирает тематику, в которой украшает свою палатку. Готовое блюдо должно быть сервировано, согласно выбранной тематике. Члены жюри проверяют каждый шатер. Названия также должны быть оригинальными. В этом году конкурсанты придумали такие: недетский, деревенский, молодежный, международный, бандитский, морской и семейный. Одна команда выбрала стиль для украшения, приуроченный к юбилею великого русского поэта и писателя Александра Пушкина.

Всего в мероприятии приняли участие более ста человек. Победителей и проигравших в конкурсе нет. Несколько лет назад было решено отменить присваивание мест, чтобы никого не обижать. Каждая команда получает тематический приз: решетки для гриля, шампуры, шатры или посуду для пикников.

Завершилась «Шашлыкиада» дискотекой. Многие остались ночевать в палатках.

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