На шпагате, после ЗАГСа и с котами: как жители Белгородской области приходили на выборы
Фото: [Избирком Белгородской области]
В Белгородской области некоторые горожане удивляли своей креативностью во время голосования. Издание «Бел.Ру» подготовило подборку самых неожиданных ситуаций, которые произошли на местных избирательных участках.
84-летняя жительница региона села на шпагат посреди помещения, в котором можно было отдать свой голос. В Алексеевском горокруге семья решила развлечь окружающих песнями и танцами.
Судьба родной страны беспокоит и молодое поколение, и людей более преклонного возраста. Так, на дому проголосовала самая пожилая жительница региона, которой исполнилось 105 лет. Самый пожилой мужчина смог присутствовать лично на избирательном участке.
Фото: [Белгородский наблюдатель #2023]
На нескольких избирательных участках на выборы пришли молодожены. Семья Любимовых сразу после того, как скрепили свое желание быть мужем и женой росписями в ЗАГСе, приехали на участок для выполнения гражданского долга. Аналогично поступила еще одна молодая пара.
Жители приходили на участки со своими домашними питомцами. Кошки и собаки преданно ожидали, пока хозяева поставят необходимые росписи.
С целью безопасности некоторые здания, которые расположены ближе к границе с Украиной, пришлось дополнительно оборудовать: раскладывать мешки с песком на подоконниках и не только. Даже там выборы состоялись.