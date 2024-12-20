На складе в Кузбассе обнаружили две тонны контрафактного алкоголя

В Кузбассе сотрудники правоохранительных органов обнаружили на складе две тонны контрафактного алкоголя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Территорию склада проверили сотрудники регионального ФСБ, Кемеровской таможни и бойцы СОБРа Росгвардии, которые выявили две тонны контрафактного алкоголя. В ведомстве отметили, что незаконную деятельность осуществляли двое мужчин. Она занимались производством и сбытом продукции. Поддельный алкоголь разливали по бутылкам и наклеивали на них этикетки известных брендов.

«Во время осмотра помещений, принадлежащих жителям региона, выявлено более 2 тонн контрафактного алкоголя, разлитого в стеклянную тару известных производителей», — сообщило ведомство.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время сотрудники оценивают степень вины задержанных для возбуждения уголовного дела. Опасную продукцию изъяли с целью препятствования ее попадания в торговые точки региона и проведения необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что более 18 тыс. бутылок контрафактной газировки изъяли полицейские в Химках.