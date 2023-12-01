На снегоходе и самолете: Ямальцы добрались до Москвы, чтобы презентовать народные сказки

Добраться до Москвы делегации было не так и просто. Пришлось преодолеть путь на снегоходе, который занял два часа. Затем полет в самолете, а это еще два часа. После раннего подъема и сложной дороги участники провели целый день на репетициях. На конкурсе они презентовали азбуку символов своего региона, но сделали это в формате сказок.

Сказки народов Ямала удивительные. В них много необычных героев: ягель, моржи и морошко. В республике принято читать детям сказки на родном языке. На конкурсе участники поделились национальным достоянием и с другими россиянами.

В рамках конкурса делегация также представила и другой проект, посвященный развитию туристического направления.

«Мы создадим совместно с регионами современные, классные, безопасные образовательные программы путешествий для детей и молодежи, которые будут, и уже у нас в этом году, интегрированы в образовательную деятельность. Мы даем возможность детям узнать страну не только по учебникам.», - рассказала Анастасия Цыбулевская, руководитель всероссийской программы «Классная страна» Агентства стратегических инициатив

Путешествия по регионам республики позволят узнать историю Ямала и ее культуру.