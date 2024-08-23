На Сокольей горе растянули семь метров триколора

Кировские активисты в День государственного флага России растянули на Сокольей горе семь метров триколора, сообщил newsler.ru.

Организаторы патриотической акции ответственно подошли к месту проведения. Соколья гора известна жителям всего мира. На территории Вятского края ученые неоднократно находили останки парейазавров, которые проживали в регионе сотни миллионов лет назад. На вершине горы расположено место поклонения древних людей. Ученые доказали, что предки проживали в регионе в IV – II тысячелетии до н.э.

«То есть здесь начиналась история этой земли», — сообщили организаторы акции.

Активисты растянули семиметровый триколор прямоугольной формы. По периметру стали участники акции, которые также держали флаги. Правительство Кировской области предоставило фото, сделанное с высокой высоты. В честь праздника на территории региона прошло много различных торжественных мероприятий. Глава региона Александр Соколов отметил важность уважительного отношения к государственной символике.

«Сегодня наши защитники под бело-сине-красным триколором защищают родину. Под этим флагом мы идем вперед, утверждая Россию сильной державой. С праздником, кировчане!» — отметил глава Соколов.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля «День кино» для пермяков и гостей города откроют мобильный пункт Почты России, чтобы люди могли бесплатно отправить уникальную открытку с фрагментами из советского кино.