В рамках фестиваля «День кино» для пермяков откроют мобильный пункт Почты России

В пятницу, 23 августа, в Перми начнется фестиваль «День кино», в рамках которого жители и гости города смогут бесплатно отправить в любой уголок страны тематическую карточку, сообщил properm.ru.

В городе будет функционировать мобильный пункт Почты России, услугами которого можно воспользоваться бесплатно. В пресс-службе почтового оператора обратили внимание, что тираж открыток ограничен. На карточках изображены фрагменты из известных советских фильмов. Пермская киностудия «Новый курс» также поделилась архивными материалами, в числе которых собраны уникальные фотографии.

В творческом пространстве «ИльТЮЗион» 25 и 27 августа также можно воспользоваться возможностью стать обладателем необычных открыток, чтобы отправить их родным и близким в другой регион. С внутренней стороны карточки есть место для указания адреса. Также размещена информация, кто из актеров изображен на фото.

«Приходите на День кино и отправляйте открытки, чтобы вести о кинематографичной Перми разлетелись по всему миру», — приглашает пермяков на мероприятие Ольга Аверкиева, директор фестиваля.

В рамках фестиваля пройдут лекции о кино, дискуссии и тематические мастер-классы.

Ранее сообщалось, что продюсер Владимир Киселев поделился уникальным фото с французским актером Аленом Делоном.