На СПбМТСБ два дня происходят сбои в работе: сотрудники биржи не разглашают причины

Второй день подряд на СПбМТСБ происходит сбой в работе системы, сообщает oilcapital.ru .

В понедельник, 16 октября, торги были прерваны по причине нестабильной работы системы. На бирже принесли извинения. Сообщили, что торги продолжаться позже и попросили ожидать появления информации. Более чем через час торги снова были продолжены.

После возобновления торгов невозможно было оставлять заявки на слот «Газ природный». Участникам было разрешено отказаться от сделанных ранее заявок. Исключением стало заключение контрактов на продажу и покупку газа, который доставляют из Локосово и Надыма.

Во вторник, 17 октября, ситуация повторилась. Сначала торги долгое время не начинались, несмотря на то, что уже пришло заявленное ранее время. Участники испытывали проблемы при заключении договоров, происходили сбои в работе системы.

Торги снова были приостановлены. Причины происшедшего, как и 16 октября, объявлены не были. Сотрудники компании извиняются перед клиентами за причиненные неудобства.

Ранее на биржевых торгах в Евросоюзе была зафиксирована рекордная стоимость газа.