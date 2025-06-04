«На старт! Внимание! Призы»: традиционный Зеленый Марафон прошел в Кемерово

По информации издания, мероприятие прошло в субботу, 31 мая. Зеленый Марафон в нынешнем году объединил 60 российских городов и белорусский Гомель. Управляющий кемеровским отделением Сбера Андрей Беднарский во время вступительного слова призвал россиян вести активный и здоровый образ жизни.

По данным издания, в забеге приняли участие горожане разных возрастов. Погода способствовала спортивной активности. Участники провели активную разминку. После самые выносливые преодолели путь в 10 км. В зависимости от уровня физической подготовки можно было выбрать другую дистанцию: скандинавскую ходьбу, забеги на 4,2 км для взрослых и подростков, инклюзивный старт. Специальные дистанции подготовили для маленьких участников. Победители получили подарки: книги, самокаты, велосипеды и сертификаты на комплексный медицинский check-up.

«В прошлом году здесь, на Московской площади, я бежал. В парке Победы имени Жукова, когда проводили забег — там пять раз участвовал, пробежал круг на 4200 м. Второй год — лучше результат. Третий — еще лучше! Не на много, всего на секундочки», — рассказал участник забега Анатолий.

По информации издания, в рамках мероприятия под сопровождение веселой музыки прошли разные интерактивные игры. Внимание участников привлекал большой воздушный шар.

Ранее сообщалось, что яркое спортивное событие ознаменовало завершение весеннего периода и начало летнего сезона в Павловском Посаде.