Яркое спортивное событие ознаменовало завершение весеннего периода и начало летнего сезона в Павловском Посаде

Парк «Меленки» стал местом встречи для 33 участников, которые с энтузиазмом вышли на дистанцию в атмосфере дружелюбия и взаимной поддержки. Благоприятные погодные условия – отсутствие осадков и легкий, освежающий бриз – сделали забег максимально комфортным и подарили хорошее настроение всем присутствующим.

Особый акцент был сделан на гостях из других населенных пунктов: представителях Москвы Артеме Бабине, Иване Сорокине и Елене Коюшевой, а также спортсменках из Тулы – Ольге Ревковой, Вере Хозеевой и Наталии Степановой. Участники продемонстрировали выносливость, внеся свой вклад в развитие проекта «5 верст».

Первый опыт участия в подобных соревнованиях получили Михаил Беляков и братья Александр и Антон Драгуновы, быстро завоевавшие признание у местных любителей бега. Их дебют подчеркивает растущую популярность городских спортивных инициатив и привлекает все больше приверженцев здорового образа жизни.

В этот день были установлены новые личные рекорды: Кирилл Мельников, Валерий Куколов, Елена Пчелина, Наталия Степанова, Павел и Галина Драгуновы продемонстрировали лучшие свои показатели, что станет стимулом для будущих соревнований.

Это мероприятие стало не просто спортивным состязанием, а настоящим праздником, позволившим активно и с позитивом отметить последний день весны. Жители и гости Павловского Посада еще раз убедились в том, что спорт способен сближать людей и дарить вдохновение.