На Ставрополье на год задерживают сдачу школы в эксплуатацию: винят подрядчика

В Кочубеевском районе Ставропольского края начали строить новую школу. Планировали открыть двери для учащихся в 2022 году, но до сих пор объект не сдан в эксплуатацию, сообщает newstracker.ru .

Администрация Кочубеевского округа выбрала для строительства здания новой школы компанию «Созидатель». Предполагалось, что к прошлому старту учебного года 440 учеников смогут получать знания в новом помещении, которое будет соответствовать всем нормам. Контракт подписали в 2020 году.

В итоге ученики не смогли прийти в новое учебное заведение даже в нынешнем учебном году. Контракт переподписали, согласовав, что школа будет готова к апрелю 2023 года. Второй раз сроки были сорваны. Отдел образования администрации подал на подрядчика в суд с требованием вернуть в бюджет 29,8 миллиона рублей.

Согласно контракту изначально сумма работ составляла 356,8 миллиона рублей. К моменту апреля 2023 года было выполнено около 93% работ. Администрация предложила подрядчику вернуть те деньги, которые были переплачены, ведь необходимый объем работ выполнен не был. Компания отказалась выполнять такие условия.

Глава Кочубеевского округа Алексей Клевцов в августе 2023 года рассказывал, что строительство школы продолжается, но о сопутствующих проблемах не сообщал.