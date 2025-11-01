«На своих ногах с улыбкой и надеждой»: как в красногорском центре им. Рошаля возвращают детям двигательные способности

В травматолого-ортопедическом отделении № 2 Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске за год пролечили около 1500 маленьких пациентов, сообщил REGIONS.

По информации издания, за указанный период медики провели более 2,5 тыс. операций. Большинство случаев — это сложные операции, которые требовали особенного многоэтапного подхода. Заведующий отделением Алексей Валерьевич Иванов рассказал, что многие пациенты центра — это дети, у которых диагностированы врожденные аномалии опорно-двигательного аппарата. В некоторых случаях пациенты получили травмы во время занятия спортивной деятельностью.

«Мы выполняем сложные реконструктивные операции, такие как транспозиции сухожилий, капсулопластики и коррекция костных деформаций», — сообщил Иванов.

По информации издания, современный подход предполагает оказание многокомпонентной помощи во время единого оперативного вмешательства, что дает возможность значительно быстрее вернуть ребенку двигательные способности и сделать его жизнь полноценнее. В отделении, принимающем пациентов с рождения до 18 лет, только за прошедшие 30 дней были выписаны свыше 120 детей. У большинства из них врачи констатируют устойчивое улучшение здоровья.

«Мы видим много малышей с врожденными особенностями стоп и подростков со спортивными травмами. Каждый ребенок уходит от нас на своих ногах с улыбкой и надеждой», — поделилась старшая медицинская сестра Ольга Викторовна Амирагова.

