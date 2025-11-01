В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 3,5 млн жителей

В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали почти 3,5 млн жителей, процедуру можно пройти в поликлинике, мобильном комплексе, детям ее также проводят в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.