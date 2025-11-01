В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 3,5 млн жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали почти 3,5 млн жителей, процедуру можно пройти в поликлинике, мобильном комплексе, детям ее также проводят в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Перед прививкой медицинские работники проводят осмотр пациентов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Узнать график выездов мобильных комплексов можно здесь.
