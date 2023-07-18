«На свой страх и риск»: Как туристы относятся к отдыху в Крыму

Туристы отказываются от запланированной поездки в Крым на июль, но бронируют номера на август и сентябрь, сообщает newizv.ru .

«Россияне едут в Крым на свой страх и риск», - блоггеры из Украины комментируют поездки россиян на отдых в Крым

Мнения людей относительно целесообразности отдыха в Крыму разделилось. Одни уверены, что сейчас ездить к морю на полуостров небезопасно. Люди делятся мнением в социальных сетях. Они рассказывают, что и сами не решаются ехать в Крым из-за проведения СВО и атак на Крымский мост, и отговаривают своих близких от подобных идей.

Другая часть населения не видит угрозы и планирует отдых именно в Крыму. Журналист Мария Орлова объясняет такое поведение тем, что российские граждане не делают загранпаспорта и выезжали не то что за пределы РФ, а даже своего региона. Это заложено культурой.

Для таких людей Крым кажется доступным. Хотя из-за подрыва моста многие люди не решились ехать на полуостров по территориям новых регионов и отменили брони. Ожидаемо увеличился спрос на отели в Геленджике и Анапе. Но Краснодарский край страдает от природных катаклизм, к тому же по мнению журналиста Орловой, это дорогие курорты. Выехать за границу сейчас также нет возможности. На это влияют цены, санкции и спецоперация. Так что, вероятно, нынешний сезон не самый лучший для поездки на море.