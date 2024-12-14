На тайном голосовании избрали секретаря Генсовета «Единой России»

Заседание Генсовета открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил высокие достижения Владимира Якушева. В частности, спикер обратил внимание на организаторские способности политика, неоднократно проявленные им в рамках партийной работы.

Участники голосовали за кандидата на пост секретаря в тайном режиме. В своем вступлении Владимир Якушев поделился, как выстраивал работу в партии после своего назначения врио секретаря. Так, для политика приоритетным была работа всех партийных институтов как единого органа. Он отметил, что не намерен менять данную позицию.

«Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле. Это люди, которые нам обеспечивают электоральную поддержку, которые выполняют серьезнейшие задачи – и об этом сегодня говорили Президент и Дмитрий Анатольевич», – сказал Владимир Якушев.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который также выступает секретарем Московского областного регионального отделения «Единой России», отметил профессионализм Якушева. По его мнению, политик выполнял все поставленные задачи как настоящий государственник.

«Он работал на разных ответственных руководящих должностях. Уверен, что он внесет огромный вклад в дальнейшее партийное строительство. Сделает все, чтобы «Единая Россия» работала еще эффективнее.В числе приоритетов, о которых неоднократно говорил Владимир Владимирович, – поддержка участников СВО и их семей, развитие экономики страны, патриотическая работа с детьми и молодежью», — прокомментировал Брынцалов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил депутатам партии «Единая Россия» способствовать расширению аналогов проекта «Время героев» на все регионы РФ.