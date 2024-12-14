Путин предложил расширить аналоги проекта «Время героев» на регионы РФ

Президент России Владимир Путин посетил XXII съезд партии «Единая Россия», в рамках которого заявил о необходимости внедрения федерального проекта «Время героев» во всех российских регионах, сообщило РИА Новости.

Президент уточнил, что в некоторых регионах аналоги проекта уже активно работают. В частности, это Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, а также Белгородская, Воронежская, Рязанская, Самарская и Тульская области. Владимир Путин считает важным расширение действия программы и на другие регионы России.

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев», — завяил Владимир Путин.

Президент обратился к депутатам партии активно включаться в работу по расширению программы. Лидер рассчитывает, что это будет не формально.

Президент Путин также обратился и к участникам проекта — ветеранам СВО. Он отметил, что военнослужащие неоднократно проявляли в зоне спецоперации мужество и целеустремленность. Он призвал их не стоять на одном месте, а продолжить свое развитие, получать необходимую квалификацию, сообщил ТАСС. Лидер выразил уверенность, что люди, которые проявили себя в бою, не могут подвести страну.

Ранее сообщалось, что один из участников программы «Время героев» Лосунчуков назначен замминистра в Подмосковье.