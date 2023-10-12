«На техничку и на ремонт»: Юрист рассказал, когда родителям стоит обращаться в прокуратуру

Родители не обязаны сдавать деньги ни на какие нужды школы или класса, несмотря на это «поборы» продолжаются, сообщает nashgorod.ru .

«А с нас требовали на техничку деньги и на ремонт. То по 50 рублей попросят, то по 1 000. У меня дочка в 38-й школе училась, так мы замаялсь постоянно слушать, что опять что-то нужно, только потом мы узнали, что техничку так-то должна сама школа оплачивать, а не мы», — рассказала «Нашему городу» мама выпускницы школы №38.

Периодически возникают резонансные скандалы. Так, в Тюмени родители одной из школ заявили, что их принуждают сдавать по 15 тысяч рублей с каждой семьи на ремонт крыши. Пост в социальной сети набрал много просмотров, после чего с заявлением выступил директор. Он опроверг информацию. Позже все отрицали и местные власти.

Школьные учреждения финансируются. Корреспондент отмечает, что когда родителей просят сдавать на покупку новых штор, есть риск, что кто-то из учителей намерен присвоить собранные деньги. Юрист Павел Шадрин рассказал, что за подобные призывы учителя могут привлечь к ответственности.

В виде наказания могут назначить штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишить свободы сроком до четырех лет. Но так происходит в теории, а на практике ситуация иная.

«Однако, как показывает практика, при возбуждении дела по факту поборов, сотрудника сразу увольняют задним числом, чтобы он не порочил честь школы. В последующем такого человека уже не возьмут на работу в образовательное учреждение», — объяснил юрист Павел Шадрин.

В любом случае Павел Шадрин рекомендует родителям обращаться в полицию или в прокуратуру.

Добровольно сдавать деньги на посещение театра или другие экскурсии – такая практика есть во многих школах. Законом это не запрещено. Также родители могут собирать деньги для покупки подарков на праздники. Хотя проблемы с юридической точки зрения нет, опасения есть у психологов.

В каждом классе есть дети, которым родители не дают деньги на посещение цирка или покупку сладостей. Они могут чувствовать себя обделенными. Эксперт рекомендует всем родителям принимать участие в подобных сборах, чтобы не разделять коллектив.

«На деле сплочение класса и совместные выезды благотворно влияют на атмосферу среди сверстников и даже на образовательный процесс. А потому стоит вкладываться в классные мероприятия, однако они должны быть по карману каждому родителю в классе», — считает психолог Петр Зосимов.

Заниматься финансовыми вопросами лучше родительскому комитету.