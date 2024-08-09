На территории фермы пенсионера по инвалидности проложили дорогу без его ведома

В Волгоградской области на территории фермы, которая принадлежит пенсионеру по инвалидности Александру, проложили широкую грунтовую дорогу, ведущую к песчаному карьеру «Ивановское», сообщило novostivolgograda.ru.

Пенсионер узнал о новшествах, когда приехал на участок. В преддверии летнего сезона он высаживал семена арбузов и дынь. Выяснилось, что с территории песчаного карьера берут материалы для строительства дорог в регионе.

Александр сообщил, что у него не спрашивали разрешения о строительстве дороги. Он предполагает, что его права нарушило ООО «СУ-873». Руководитель компании отказался общаться с мужчиной без юриста. Прокладка дороги негативно отразилась на состоянии почвы. Анализы подтвердили, что сажать на участке больше нельзя.

Александр и его адвокат обращались в различные инстанции, но получают отказ в возбуждении дела. Вопрос остается нерешенным длительное время.

Ранее сообщалось, что ремонт дорожных знаков провели на дорогах Московской области.