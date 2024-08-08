Ремонт дорожных знаков провели на дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели ремонт и замену выцветших, поврежденных и отсутствующих дорожных знаков, расположенных вдоль 18 региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, ремонт прошел на улице Московской в Можайске, проспекте Ильича в Шатуре, улице Коншиных в Серпухове, улице Высоковольтной в Дмитрове, улице Железнодорожной в Электроуглях, улицах 2-й Кирова, Туполева, Дугина и Мясищева в Жуковском, улице Парковой и проезде Шестакова в Лыткарине и не только. В ведомстве уточнили, что рабочие оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.