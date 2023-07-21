На территории Польши обнаружен подозрительный летательный объект

В эфире радиостанции RMF FM сообщили об обнаружении на территории Польши воздушного шара, оснащенного платой и интегральными схемами.

Необычный летательный объект был обнаружен на территории Кольского повята. На данный момент правоохранительные органы не могут объяснить, что это за предмет, кем он был запущен и для каких целей. Выяснением всех перечисленных вопросов занимаются сотрудники местной полиции и органов внутренней безопасности.

Визуальный осмотр показал, что летающий объект напоминает воздушный шар. Он оснащен платой, на которой размещено множество электронных интегральных схем.

Ранее, 3 июня, в эфире RMF сообщили, что на территории Польши недалеко от большой воинской части были обнаружены обломки предмета, похожего на шар. Предполагалось, что это разведывательный аэростат или метеозонд. В мае месяце польские власти заявили, что с территории Беларуси прилетел неопознанный объект, похожий на аэростат. Официально на данный момент в правительстве не сообщали, что летающий объект был найден.