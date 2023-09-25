На трассе М-7 вследствие ДТП произошло возгорание «Газели» и фуры Scania

В Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП с участием двух транспортных средств – «Газели» и фуры, которая перевозила почту. Оба автомобиля загорелись, сообщает inkazan.ru .

В понедельник, 25 сентября, автотранспортное средство «Газель» остановилось у обочины по причине того, что закончилось топливо. В этот момент по трассе ехала фура Scania, водитель которой не выполнял рекомендации скоростного режима. Это стало причиной того, что фура влетела в «Газель».

Оба транспортных средства загорелись. Водитель одного из автомобилей был доставлен в медицинское учреждение с ожогами. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все причины аварии. Пожарные ликвидируют возгорание.

Ранее в республике произошло еще одно ДТП. Автомобиль загорелся. Свидетели аварии обратились в правоохранительные органы. Известно о погибшей женщине. Также есть пострадавшие, которых доставили в больницу.