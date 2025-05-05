На трассе Осинники — Сосновка 62-летняя автоледи врезалась в трактор

На трассе Осинники — Сосновка произошло ДТП. Предполагается, что 62-летняя водитель нарушила правила дорожного движения и врезалась в трактор, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, информация о ДТП сначала появилась в соцсетях. Очевидцы публиковали фото и видео. Движение было приостановлено, что спровоцировало пробку. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, представители правоохранительных органов и медики. В ГИБДД корреспонденту Сибдепо рассказали, что сотрудники будут разбираться в причинах аварии.

По информации издания, позже появилась предварительная версия происшедшего. 62-летняя женщина управляла автомобилем «Тойота Камри». Предположительно, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Автомобиль врезался в трактор.

По данным издания, женщину увезли на скорой помощи, сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции Кузбасса. У нее диагностированы различные травмы. Водитель трактора не пострадал. Он испытал страх, но спецтранспорт выдержал удар. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснить причины происшедшего. В настоящее время пробка устранена, машины проезжают без препятствий.

«Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения, не подвергать риску окружающих и помнить об ответственности за каждый свой поступок на дороге», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пьяный член ЦК КПРФ Дубовенко устроил смертельное ДТП.