«112»: пьяный член ЦК КПРФ Дубовенко устроил смертельное ДТП

На проспекте Ленина в городе Тула произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Шевроле Камаро», принадлежавшего члену Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Дмитрию Дубовенко, нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. В результате столкновения с автомобилем «Тойота Камри» «Шевроле Камаро» был отправлен в полёт, а «Тойота Камри» отброшена на «Ладу Гранту». «Лада Гранта» в свою очередь столкнулась с «Мерседесом». Об этом передает «112».

По имеющимся данным, в результате столкновения женщина, находившаяся в автомобиле «Тойота Камри», скончалась на месте происшествия. Водитель этого транспортного средства в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в отделение интенсивной терапии. Остальные участники ДТП, по предварительной информации, получили незначительные травмы.

«Дубовенко, в состоянии, близком к бесчувственному, сейчас отрезвляется… в машине ДПС. Пьяным в стельку, он был извлечен из искореженного „Камаро“ и усажен в патрульную машину для дальнейших разбирательств», — приводится в публикации Телеграм-канала.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Они выясняют все обстоятельства аварии, которая привела к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что Подмосковная областная прокуратура передала в суд дело о дорожной аварии, в которой погибли три человека.