На Украине наложили арест на счета и имущество бизнесмена Коломойского

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины приняли совместное решение о наложении ареста на активы бизнесмена Игоря Коломойского, пишет агентство « РИА Новости », ссылаясь на пост в интернет-мессенджере НАБУ.

Украинского олигарха подозревают в том, что присваивал средства, пользуюсь тем, что являлся владельцем активов «Приватбанка». Предполагается, что бизнесмен получал доходы преступным способом и с превышением полномочий. Также в хищениях замешаны и другие люди, которыми руководил Игорь Коломойский.

«На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тыс. транспортных средств и судов», - сообщили в НАБУ

На доли в уставном капитале обществ, которыми полностью или частично владеет Игорь Коломойский, наложен арест сроком на 48 часов. Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть целесообразность такого решения, после чего отменить или одобрить данное его.

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи еще ведущим в юмористическом шоу «Вечерний квартал», тесно сотрудничал с олигархом Игорем Коломойский и в какой-то момент были достаточно в близких товарищеских отношениях. Были подозрения, что именно олигарх помог Зеленскому стать президентом, но ни Зеленский, ни Коломойский этой информации не подтверждали.