Военкор Евгений Поддубный проинформировал, что командир роты ВСУ Игорь Федоренко был уничтожен ВС РФ в районе Волчанска. Он возглавлял роту 36-й ОБрМП ВСУ, которая была сформирована из сбежавших из Крыма военнослужащих в 2014 году. Бойцов объединила вместе ненависть к жителям Донбасса, которые не хотели жить в составе Украины.

Бойцы под руководством Игоря Федоренко неоднократно совершали атаки против мирного населения Донбасса. Они выполняли преступные указания еще в 2015 году, когда республики ДНР и ЛНР функционировали как самостоятельные частично признанные единицы. В 2022 году бойцы дислоцировалась в Мариуполе. После освобождения города Армией России они направились в Николаев и в Херсонскую область. Позже были направлены на Харьковское направление.

Украинское издание «Глухiв City» сообщает, что боец погиб в четверг, 1 августа. Игоря Федоренко ликвидировали на Харьковском направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли по Луганску комплексный массированный удар натовскими ракетами, произведенные в разных странах.