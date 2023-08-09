На Украине предлагают проводить уроки для учащихся младших классов в метро

Директор департамента образования харьковского горсовета Ольга Деменко на странице в социальной сети рассказала об инициативе местных властей оборудовать метро для проведения уроков.

Ольга Деменко сообщила, что учащиеся первых и вторых классов из школ Харькова могут учиться в метро. Предварительно помещение будут подготавливать: обеспечат проветривание, оборудуют места для занятий и туалеты, пишет агентство «РИА Новости». Также предлагается ввести новую должность – педагоги-тьюторы. Учителя буду проводить занятия, а задача тьюторов – сопровождать ребенка в туалет и следить за его психологической адаптацией в непривычных для него условиях нахождения.

Прошлый учебный год на Украине не проходил стандартно. В случае воздушных тревог дети уходили с учителями в подвалы. В некоторых городах обучение проходило в дистанционном формате.

В Донецке школьники будут вынуждены и в новом учебном году учиться дистанционно. Об этом проинформировал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Причина – непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Так, 9 августа после обстрела ВСУ погибла девочка, которой было четыре годика.