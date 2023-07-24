В столице ДНР школьники с 1 сентября не смогут вернуться к очному режиму обучения

В связи с интенсивными обстрелами в Донецке учащиеся школьных общеобразовательных учреждений не смогут заниматься в очном режиме. Об этом проинформировал мэр Донецка Алексей Кулемзин, пишет агентство « РИА Новости ». Школьники будут вынуждены, как и в прошлом учебном году, проходить учебный материал в дистанционном формате.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин прокомментировал причины принятия подобного решения. 70 школ города были поражены украинскими снарядами от трех до пяти раз. В таких условиях важно думать о сохранении жизней детей, поэтому на текущий момент местная администрация приняла решение о дистанционном формате обучения.

Весь прошлый учебный год учащиеся Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой учились в удаленном формате. Дети выполняли задания и отправляли в электронном виде учителям. В городах ДНР, которые размещены дальше от линии соприкосновения, занятия проходили очно.

Ранее сообщалось, что Украина не прекращает обстреливать территорию Донецка и близлежащих городов. Менее чем за час ВСУ выпустили 25 снарядов. Особенно пострадали такие населенные пункты: Горловка, Старомихайловка, Желанное Первое.