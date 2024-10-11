На Украине предложили запретить родственникам россиян занимать высшие военные должности в ВСУ

В Верховной Раде намерены рассмотреть законопроект, согласно которому иностранные жители и лица, имеющие близкие родственные отношения с россиянами, лишаются права занимать высшие военные должности, сообщило издание «Lenta.ru».

Украинское издание «Судебно-юридическая газета» пояснило главную задумку данного законопроекта. Указанные лица не смогут занимать руководящие должности в Службе безопасности Украины (СБУ), в Вооруженных силах Украины (ВСУ), в пограничной службе и нацгвардии.

«Предлагается установить прямой запрет на назначение лиц с гражданством (подданством) иностранной страны на высшие военные должности; установить запрет по назначению на высшие военные должности лиц, имеющих близких родственников из страны, признанной в законодательном порядке агрессором, а также со статусом лиц без гражданства», — указано в пояснительной записке.

Украинские журналисты обратили внимание, что инициатива противоречит законопроекту, который депутаты приняли недавно. В утвержденном законодательном акте указано, что иностранцы и лица без гражданства имеют право занимать офицерские должности.

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО оценил значение ударов вглубь России для конфликта на Украине.